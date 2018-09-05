У мальчика перелом основания черепа и ключицы

Шестилетний мальчик теперь всё время лежит. Хотя так хочется гулять и снова кататься на велосипеде. Но никак. Ведь его в прошлые выходные сбила машина.



Мальчик катался на велосипеде, когда на него налетел автомобиль «Рено». За рулём был 51-летний водитель.



Скорая экстренно доставила ребёнка в реанимацию.



— Вчера его перевели в обычную палату. Всё время лежит, только в туалет сам потихоньку ходит. У него перелом основания черепа и ключицы, — рассказал папа мальчика Юрий.



В тот день папа сразу примчался на место ДТП. Водитель не скрывался. Оказалось, он — таксист.



— Моего сына он вообще не видел, поэтому и тормозить начал только тогда, когда сбил. Но пытался замести следы: убрал видеорегистратор, стал врать и про скорость, и про то, как сбил, — рассказывает Юрий.



Сейчас мальчику предстоит долгое лечение. Из больницы его выпишут ещё нескоро.



— 2 сентября около 10:30 на улице Щепкина 51-летний мужчина сбил шестилетнего мальчика. Ребёнок с травмами доставлен в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

