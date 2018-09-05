Двадцать лет назад очередь в этом месте была привычным делом

— А помнишь, мы также стояли за проездными, когда были студентами, — показывают люди на очередь у девятиэтажки в районе Дома моды.



В 90-х и нулевых постоять часик в очереди у офиса «Яргортранса» на Советской улице было привычным делом для тысяч ярославцев. Но сейчас проездные давно не бумажные, а электронные карты пополнить можно в девяти точках в любом районе города. Но первый раз для получения самой пластиковой карточки нужно именно сюда.



— Мы поступили в Ярославле в университет и приехали учиться, — рассказали девчонки из очереди. — Вот и пришли получать проездные.



— А я раньше ездил редко, но теперь мы переехали, а я школу не хочу менять — буду ездить через полгорода каждый день, — добавил десятиклассник по соседству. — Вот и тоже пришёл.



Получить электронный проездной можно только в этом месте

В «Яргортрансе» говорят, что такой ажиотаж в начале сентября был и в прошлом году, и до этих дней подобной ситуации не повторялось.



— Это нормальная ситуация для начала учебного года, — рассказали в справочной транспортного предприятия. — Потом очередей на пополнение карты не будет.



Справка 76.ru







Где в Ярославле можно пополнить проездной



остановка «Дом моды»: ул. Советская, 64. Часы работы: 07:30–19:00;

остановка «Площадь Карла Маркса»: пр. Октября, у д. 50. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;

остановка «Богоявленская площадь»: ул. Первомайская, 49. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;

остановка «Комсомольская площадь»: ул. Стачек, у д. 56. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;

остановка «Улица Волгоградская»: Ленинградский пр., у д. 117. Часы работы: 08:00–17:00, обед: 12:00–13:00, выходные: суббота, воскресенье;

остановка «Улица Урицкого»: Ленинградский пр., у д. 49a. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;

остановка «Улица Пионерская»: Ленинградский пр., у д. 69. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;

остановка «Московский вокзал»: Московский пр., у д. 105. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;