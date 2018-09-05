В Ярославской области таинственно пропала молодая женщина
5 сентября 2018 15:29
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Полиция разыскивает пропавшую 25-летнюю Роксану Измаилову. Женщина ушла из дома в Переславле-Залесском и не вернулась.
— Роксана пропала 4 сентября, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — До настоящего времени о ней ничего не известно.
Всех, кто видел Роксану, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102 или 8 84535 3-19-89.
В Ярославской области почти неделю искали подростков, пропавших после свидания. Где они были.
Фото: УМВД
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