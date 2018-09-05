Роксану разыскивают сутки

Полиция разыскивает пропавшую 25-летнюю Роксану Измаилову. Женщина ушла из дома в Переславле-Залесском и не вернулась.



— Роксана пропала 4 сентября, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — До настоящего времени о ней ничего не известно.



Всех, кто видел Роксану, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102 или 8 84535 3-19-89.



В Ярославской области почти неделю искали подростков, пропавших после свидания. Где они были.

