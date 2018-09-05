Теперь врач почти не имеет практики

Ярославский хирург, на столе у которого умерла пациентка, дал 76.ru эксклюзивный комментарий. Григорий Перекрёстов рассказал, что результаты судебно-медицинской экспертизы стали известны.



— Заключение судебно-медицинской экспертизы: вторичная кардиомиопатия, что исключает ошибку в действиях хирурга, — пояснил нам Григорий.



Вторичная кардиомиопатия — структурные и функциональные изменения сердечной мышцы, возникающие вследствие основного первичного заболевания. К симптомам вторичной кардиомиопатии относятся одышка, головокружение, боли в грудной клетке, нарушения ритма, слабость. Диагностика вторичной кардиомиопатии включает проведение ЭКГ, эхокардиографии, рентгенографии органов грудной клетки, биохимического исследования крови.



Но ведь перед любым хирургическим вмешательством каждый пациент проходит тщательную диагностику, у него берут все анализы. Получается, что результаты анализов не смутили врачей? Или же во время диагностики никаких отклонений не выявили?



Мама погибшей женщины не согласна с ответом Григория.



— Он вводит вас в заблуждение. Смерть была вызвана кардиологическим шоком в результате неправильного введения препаратов. Вторичная кардиомиопатия у моей дочери случилась из-за того, что ей слишком много ввели лидокаина. Организм просто не справился! Моя дочь никогда не жаловалась на здоровье. Все результаты анализов были в порядке. Сам же хирург и смотрел их перед операцией, — говорит мама погибшей Евгения.



Как бы то ни было, клиника, в которой произошла эта трагедия, закрыта. Это подтвердил и сам хирург. Но, как говорит Григорий, закрыта она вовсе не потому, что там были допущены нарушения.



Григорий Перекрестов окончил Ярославский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Также проходил курсы повышения квалификации по пластической хирургии в России и за рубежом — в Китае, Испании и Румынии. Общий стаж работы по специальности — шесть лет.



— Клиника закрыта не по причине нарушений, и тем более множества, а по причине нанесения непоправимого ущерба по репутации вашими же коллегами. В СМИ появлялись непроверенные факты и клевета. По тем же самым причинам фактически невозможна практика хирурга, — посетовал Григорий.



Сейчас в случившемся разбираются компетентные органы. В том числе Росздравнадзор.



Напомним, москвичка Екатерина Киселёва скончалась на столе у ярославского пластического хирурга. Женщина отправилась в столичную клинику, чтобы сделать операцию по подтяжке и увеличению груди. У неё остались двое детей.

