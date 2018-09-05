Мужчину взяли с наличными

С сотней тысяч фальшивых купюр расхаживал по Ярославлю 43-летний житель Московской области и подсовывал подделки ярославцам.



Он заходил в ярославские аптеки и магазины и совершал покупки на небольшую сумму, расплачиваясь при этом поддельными пятитысячными купюрами. Сдачу получал настоящими.



— Установлена причастность подозреваемого к двадцати фактам сбыта купюр с признаками подделки номиналом 5000 рублей, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.



Советы полиции: как отличить поддельную пятитысячную купюру



Расследование продолжается, подозреваемого заключили под стражу. По статье за изготовление поддельных денег ему грозит до восьми лет тюрьмы.

