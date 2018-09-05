Москвич подсовывал ярославцам фальшивые пятитысячные купюры: где сбывал
С сотней тысяч фальшивых купюр расхаживал по Ярославлю 43-летний житель Московской области и подсовывал подделки ярославцам.
Он заходил в ярославские аптеки и магазины и совершал покупки на небольшую сумму, расплачиваясь при этом поддельными пятитысячными купюрами. Сдачу получал настоящими.
— Установлена причастность подозреваемого к двадцати фактам сбыта купюр с признаками подделки номиналом 5000 рублей, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
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Расследование продолжается, подозреваемого заключили под стражу. По статье за изготовление поддельных денег ему грозит до восьми лет тюрьмы.