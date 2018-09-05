Машина разбилась всмятку

Сегодня в три часа ночи в Рыбинске произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в бордюр. Авария произошла на Соборной площади.



На место ДТП сразу же выехали пожарные, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.



— Водитель, управлявший Renault Scenic, был трезв. Его увезли в рыбинскую больницу, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.



Ещё одно серьёзное ДТП случилось вчера вечером. На дороге в Ярославской области молодая женщина на «Рено» сбила двоих мужчин.

