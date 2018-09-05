В Рыбинске автомобиль на огромной скорости влетел в бордюр: водитель попал в больницу
5 сентября 2018 13:09
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Сегодня в три часа ночи в Рыбинске произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в бордюр. Авария произошла на Соборной площади.
На место ДТП сразу же выехали пожарные, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
— Водитель, управлявший Renault Scenic, был трезв. Его увезли в рыбинскую больницу, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Ещё одно серьёзное ДТП случилось вчера вечером. На дороге в Ярославской области молодая женщина на «Рено» сбила двоих мужчин.
Фото: ГУ МЧС по Ярослаской области
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