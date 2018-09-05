В аэропорту новый руководитель

С понедельника в аэропорту Ярославля (Туношна) сменился генеральный директор. Пост покинул Анатолий Максимов, который работал здесь с декабря 2016 года.

— Мне сделали интересное предложение в другом регионе, я не смог устоять, — рассказал 76.ru Анатолий Максимов.

Он продолжит работать в авиации. За то время, пока он руководил аэропортом, из Ярославля запустили новые рейсы в Казань. А также не смогли открыть анонсированные перелёты в Турцию, Анапу, Сочи и Симферополь, на которые уже были проданы билеты. Также запланировали новые рейсы Ярославль — Москва, которые должны полететь этой осенью.

Теперь управлять аэропортом будет Владимир Любимов, который работал в аэропорту директором по развитию. С 2015 года это уже третий директор, которого назначают на этот пост.