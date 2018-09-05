Женщина на «Рено» сбила двух мужчин: подробности смертельного ДТП
5 сентября 2018 09:53
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На дороге Ярославль — Рыбинск в Тутаевском районе произошло ДТП. 4 сентября около восьми часов вечера 25-летняя женщина на «Рено» сбила двух мужчин.
— Они стояли на дороге возле мотоблока с прицепом, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригада скорой помощи. Мужчин увезли в больницу. Один из них там скончался от полученных травм, второму — 25-летнему жителю Тутаева медики оказывают необходимую помощь.
Вчера в Ярославской области пострадал пешеход. 10-летний мальчик попал под колёса ВАЗа.
Фото: МЧС
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