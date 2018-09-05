Один из сбитых мужчин погиб от травм, полученных в ДТП

На дороге Ярославль — Рыбинск в Тутаевском районе произошло ДТП. 4 сентября около восьми часов вечера 25-летняя женщина на «Рено» сбила двух мужчин.



— Они стояли на дороге возле мотоблока с прицепом, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригада скорой помощи. Мужчин увезли в больницу. Один из них там скончался от полученных травм, второму — 25-летнему жителю Тутаева медики оказывают необходимую помощь.



Вчера в Ярославской области пострадал пешеход. 10-летний мальчик попал под колёса ВАЗа.

