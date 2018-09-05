Маму и малышей отпустили домой

Многодетная семья, где родились сразу трое сыновей, получит коляску для своих малышей.



Напомним, именно отсутствие коляски стало большой проблемой для семьи Крапивиных. Мария и её муж перед рождением детей полностью отремонтировали квартиру. На коляску и кроватки денег не осталось. Мария написала письмо на имя Владимира Слепцова с просьбой помочь. Женщине помогли. Правда, не в мэрии. Сертификат на покупку коляски и других необходимых вещей вручили от правительства Ярославской области.



— По словам заведующей отделением патологии новорожденных Светланы Петровой, все мальчики родились с достаточно большой для тройни массой тела: 2800, 2200 и 2160 граммов. Самому младшему Никите в первые два дня потребовалась дополнительная помощь, и малыш находился в реанимации, а потом был переведен в палату к маме с братьями. Сегодня все трое хорошо прибавили в весе — от 100 до 130 граммов, персонал центра обучил маму всем необходимым элементам ухода за малышами, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Накануне маму и ее малышей выписали из перинатального центра. Мы своими глазами увидели это трогательное событие. А наш фотограф Александра сделала замечательные фото счастливой семьи.

