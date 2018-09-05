Ярославской семье, где родились сразу три сына, дали денег на коляску
Многодетная семья, где родились сразу трое сыновей, получит коляску для своих малышей.
Напомним, именно отсутствие коляски стало большой проблемой для семьи Крапивиных. Мария и её муж перед рождением детей полностью отремонтировали квартиру. На коляску и кроватки денег не осталось. Мария написала письмо на имя Владимира Слепцова с просьбой помочь. Женщине помогли. Правда, не в мэрии. Сертификат на покупку коляски и других необходимых вещей вручили от правительства Ярославской области.
— По словам заведующей отделением патологии новорожденных Светланы Петровой, все мальчики родились с достаточно большой для тройни массой тела: 2800, 2200 и 2160 граммов. Самому младшему Никите в первые два дня потребовалась дополнительная помощь, и малыш находился в реанимации, а потом был переведен в палату к маме с братьями. Сегодня все трое хорошо прибавили в весе — от 100 до 130 граммов, персонал центра обучил маму всем необходимым элементам ухода за малышами, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Накануне маму и ее малышей выписали из перинатального центра. Мы своими глазами увидели это трогательное событие. А наш фотограф Александра сделала замечательные фото счастливой семьи.