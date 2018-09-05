Машину отогнали на штрафстоянку

Судебные приставы отобрали дорогую иномарку у ярославской бизнесвумен. Но не просто так. Женщина не платила налоги. Накопилась внушительная сумма — 80 тысяч рублей. Судебные приставы вычислили, что у женщины есть в собственности Dodge Caliber. Иномарку отогнали на штрафстоянку. Дама провела без машины, о ужас, целую ночь. Подумав хорошенько, она поняла, что без машины жить не сможет.



— Женщина погасила в долг в полном объёме. Машину вернули владелице, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

