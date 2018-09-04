Мужчина умер до приезда скорой

Душевные посиделки закончились трагедией: в Данилове 53-летний мужчина убил друга.



В мае 2018 года жертва пришла в гости к своему приятелю. Сначала всё было хорошо. Но мужчины напились до такого состояния, что поругались из-за мелочи. Тогда хозяин квартиры решил, что не собирается слушать оскорбления в своём же собственном доме, и стал выталкивать гостя из кухни. Мужчина не удержался на ногах, упал и ударился затылком.



— Потерпевший скончался на месте. Приговором суда преступнику назначен один год и пять месяцев тюрьмы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Ранее 76.ru рассказывал о том, что ярославец убил свою девушку, обнаружив её в постели с другом.