Дороги у Леонтьевского кладбища и возле Успенского собора будут перекрыты с 6 до 15 часов

В Ярославле 7 сентября перекроют для проезда несколько улиц. Это связано с тем, что на Леонтьевском кладбище и в Успенском соборе будут проходить памятные мероприятия в честь погибших семь лет назад игроков и тренеров хоккейной команды «Локомотив».

Ярославская команда погибла, вылетая из аэропорта 7 сентября 2011 года. Выжил только бортинженер. Все остальные погибли. Виновным в произошедшем признали сотрудника компании «ЯкСервис» Вадима Тимофеева, который отвечал за подготовку пилотов к полету. Но после оглашения приговора Тимофеева тут же амнистировали и выпустили из зала суда. В память о команде установлены памятные мемориалы у «Арены-2000» и около места крушения самолета в Туношне.



— Дороги будут перекрыты с 6 часов утра до 3 часов дня, — уточнили в мэрии Ярославля.



Проезд будет закрыт на участке улицы Чехова от привокзальной площади Ярославль-Главный до улицы Угличской, а также в районе Успенского кафедрального собора на Волжской и Которосльной набережных и площади Челюскинцев.

На Чехова перекроют совсем небольшой участок, который легко объехать

Перекрывать дороги в Ярославле будут и в день выборов депутатов областной думы 9 сентября. Как рассказали в мэрии, такое решение приняли, чтобы повысить антитеррористическую безопасность и безопасность дорожного движения.

