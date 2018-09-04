Вор не гнушался ничем

В Ярославле прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, которого обвиняют в серии краж. Мужчина тащил всё — крал сумки, кошельки, велосипед.

Над выбором места долго не думал — мог украсть кошелек на остановке, в магазине цветов, тащил сумки в «Ауре» и в подъезде.

— Общий ущерб от совершенных краж составил 27 тысяч рублей. У обвиняемого выявлен синдром зависимости от опиатов средней стадии, заболевание наркомания, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Судьбу мужчины теперь решит суд. И, очевидно, снисхождения не будет — только в феврале мужчина освободился из колонии строгого режима, где сидел за такие же кражи.