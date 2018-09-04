Сидеть Ласточкину ещё долго

Бывший мэр Рыбинска Юрий Ласточкин, отбывавший срок в бежецкой колонии, перебрался в Сибирь. Скандального экс-главу этапировали к колонию в Красноярском крае.

— Ссылка только на статью Уголовно-исполнительного кодекса о том, что такое возможно в целях обеспечения безопасности. В чем там опасность, мы не знаем, — сказал защитник информагентству ТАСС адвокат Ласточкина Рубен Маркарьян.



Кто решил сослать Ласточкина в Сибирь.



Переводят экс-мэра Рыбинска из бежецкой колонии в Тверской области, где он отбывает наказание с 2015 года за растрату и получение взятки. Суд приговорил Юрия Ласточкина к 8,5 года колонии строгого режима.