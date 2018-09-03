Гордимся Анастасией Галашиной!

Отец ярославны Анастасии Галашиной опубликовал в фейсбуке пост гордости. И есть чем гордиться! Его дочь взяла бронзу на чемпионате мира в Южной Корее (в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, смешанные команды»). То есть стала одним из лучших стрелков мира. И это замечательный трамплин прямиком на Олимпиаду-2020.



— 1-е и 2-е место завоевали стрелки из Китая, по сути, выступающие дома! Нашим было тяжело, но смогли опередить в финале сильные команды Румынии и Германии. В квалификации же участвовали 70 команд, — рассказал Валерий Галашин. — На чемпионате мира разыгрывались и первые олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио в командных соревнованиях. Ребята завоевали первую олимпийскую лицензию для страны на Олимпийские игры — 2020 в Токио!



А два года назад журналисты издания Sport76.ru взяли интервью у Анастасии. По разговору видно — характер крепкий! Публикуем пять высказываний девушки — о себе и о спорте:



1. — Были моменты, когда долго не достигала нужного результата. И по своему возрасту я попала в сборную очень поздно. «Юниорка» у нас до 21 года, многие туда попадают с 15 лет, а я получила вызов лишь в 18. Но я не отчаиваюсь, потому что сейчас набрала такую форму, что стреляю наравне со взрослыми. Недавно даже «перестреляла» их и стала чемпионкой России среди взрослых.

2. — Бывают разные суеверия. Мне рассказывали, что на удачу некоторые спортсменки на турнирах стреляют в одном и том же «счастливом» нижнем белье. Я не верила в приметы, но, когда сама стояла на Европе и провалила первую серию, понимала, что не могу выйти в финал. И тут я подумала: «Боженька, помоги мне, пожалуйста».



3. — Психовать — это непрофессионально. Какой смысл психовать после промахов, ведь ты этим уже ничего не изменишь?



4. — Я стала более выдержанной. У меня сам по себе взрывной характер, а на стрельбе я спокойная. Заметила, что и в обычной жизни появился какой-то внутренний стрежень, и я стала меньше срываться.



5. — Если бы снимался фильм о женской сборной по стрельбе, я взяла бы красивую актрису, например, Скарлетт Йоханссон. Меня вдохновляет, когда стоит красивая девушка с оружием — это смотрится очень необычно.

