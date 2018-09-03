Добряков обратился к детям с проникновенной речью

Сегодня, в день солидарности в борьбе с терроризмом, в Рыбинске прошла акция «Неравнодушные сердца». Дети выпустили в небо 334 белых воздушных шара — по числу погибших во время теракта в Беслане.



14 лет назад в бесланской школе случилась страшная трагедия — здание захватили террористы. 3 сентября начался штурм школы. Погибли и дети, и взрослые.



Родителям, чьи дети погибли в тот день, рыбинцы отправили письма поддержки. В центре города прошла памятная акция, а мэр Рыбинска обратился к детям с речью:

— Я служил в войсках спецназначения и несколько раз был в Беслане. Во время теракта там погибли мои друзья, лучшие бойцы России. Казалось бы, столько лет прошло, а в здании школы до сих пор пахнет гарью. Там до сих пор слезы и боль. А рядом кладбище. Детское. И весь мир вокруг становится таким хрупким, и отношение к близким совсем иное. Цените тех, кто рядом, цените мир и занимайтесь созиданием. Терроризм — в головах. Поэтому начинать нужно с воспитания себя, уважения к близким и обществу, — сказал глава Рыбинска Денис Добряков.