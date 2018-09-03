Иван Ткаченко всегда был настоящим лидером команды

Документальный фильм «Капитан Немо» памяти Ивана Ткаченко готов. Показ ленты приурочен к годовщине трагедии, произошедшей с хоккейной командой «Локомотив». Показывать фильм будут каждый вечер с 8 по 12 сентября в киноклубе «Нефть».



— Приглашаем вас почтить память хоккейной команды «Локомотив» и её капитана, трагически погибших 7 сентября 7 лет назад в авиакатастрофе под Ярославлем. Возрастное ограничение 12+, — рассказали сотрудники «Нефти». — Тема тяжёлая, но если вы настроите детей перед показом, то, разумеется, мы препятствовать не будем.



В годовщину гибели нашей команды соберутся и ярославские велосипедисты. Каждый желающий сможет поучаствовать в велопробеге памяти.