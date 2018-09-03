Водитель попал в больницу

Сегодня рано утром в Рыбинске произошло ДТП: 35-летний водитель SsangYong на скорости перевернулся на крышу. По информации ГИБДД Рыбинска, мужчина неправильно выбрал скоростной режим. То есть попросту разогнался так, что не справился с управлением. Судя по повреждениям, машина перевернулась несколько раз.



Очевидцы увидели жуткую картину последствий ДТП.



— Джип лежит вдребезги, — пишут пользователи соцсетей.



— Это сегодня утром было, в 7:10 проезжали, мужчина лежал у машины. ДПС уже там были, и скорая навстречу попала, — рассказала Жанна Зайцева.



— Водитель двигался со стороны деревни Волково в Рыбинск. Мужчина не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП 35-летний водитель SsangYong госпитализирован с травмами, — рассказали в УГИБДД Рыбинска.



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