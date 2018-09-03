Повреждены постельные принадлежности

На улице Чкалова загорелась квартира в пятиэтажном доме. Пожар вспыхнул накануне в 13:47. На место в течение минуты подъехали две пожарные машины. Спасатели потушили огонь за шесть минут. Оказалось, что загорелась кровать, а вместе с ней мужчина, который, по всей вероятности, закурил и уснул в постели.



— В результате пожара повреждены постельные принадлежности. Пострадал один человек, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

