Вспыхнула постель: в Ярославле загорелся жилой дом. Есть пострадавшие
3 сентября 2018 07:34
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На улице Чкалова загорелась квартира в пятиэтажном доме. Пожар вспыхнул накануне в 13:47. На место в течение минуты подъехали две пожарные машины. Спасатели потушили огонь за шесть минут. Оказалось, что загорелась кровать, а вместе с ней мужчина, который, по всей вероятности, закурил и уснул в постели.
— В результате пожара повреждены постельные принадлежности. Пострадал один человек, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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