Мужчина погиб на месте

В Рыбинске мужчину раздавил чан с водой. Как нам стало известно, рыбинец посещал одну из местных благотворительных организаций. В тот день его отправили наколоть дров, поскольку помещение отапливала печка.



Устав колоть дрова, мужчина заметил, что под большим чаном с водой лежат несколько заранее заготовленных поленьев. Он начал доставать их из-под чана. Как вдруг огромная ёмкость с водой рухнула прямо на мужчину. Он погиб на месте.



— По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. По предварительной информации, он погиб в результате несчастного случая, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Напомним, несколько дней назад в Рыбинском районе произошёл не менее ужасный случай: женщина погибла в ванне для охлаждения цыплят.