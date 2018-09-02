Молча стояли у памятной доски: хоккеисты «Авангарда» почтили память погибших игроков «Локомотива»
2 сентября 2018 10:20
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Сегодня в Ярославле состоится открытие хоккейного сезона. Наши спортсмены сыграют с игроками омского «Авангарда». Команда соперника уже приехала в Ярославль. Первым делом хоккеисты пошли на Леонтьевское кладбище — почтить память игроков ярославского «Локомотива», разбившихся на самолёте 7 сентября 2011 года.
— Игроки принесли цветы. Несколько минут молча стояли у памятной доски, — рассказали очевидцы.
— Молодцы ребята! Респект им, — пишут пользователи соцсетей.
Кстати, вы знали, что в этом году хоккеисты ярославского «Локомотива» будут играть в новой форме? Подробнее об этом можно почитать здесь.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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