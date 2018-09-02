Возле мемориальной доски всегда цветы

Сегодня в Ярославле состоится открытие хоккейного сезона. Наши спортсмены сыграют с игроками омского «Авангарда». Команда соперника уже приехала в Ярославль. Первым делом хоккеисты пошли на Леонтьевское кладбище — почтить память игроков ярославского «Локомотива», разбившихся на самолёте 7 сентября 2011 года.



— Игроки принесли цветы. Несколько минут молча стояли у памятной доски, — рассказали очевидцы.



— Молодцы ребята! Респект им, — пишут пользователи соцсетей.



Кстати, вы знали, что в этом году хоккеисты ярославского «Локомотива» будут играть в новой форме? Подробнее об этом можно почитать здесь.

