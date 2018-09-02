В Ярославской области ночью ВАЗ влетел в мост: есть пострадавшие
2 сентября 2018 10:03
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Ночью в Ярославской области произошло ДТП. Водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в опору моста.
— Авария произошла в 00:35 около населённого пункта Шалаево. Мужчина, сидевший за рулём машины, госпитализирован, — сообщили в упрдор «Холмогоры».
Вчера в Ярославле снова отличилось печально известное всем такси. Машина всмятку, очевидцы — в шоке.
Фото: Упрдор «Холмогоры»
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