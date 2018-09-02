Водитель не справился с управлением

Ночью в Ярославской области произошло ДТП. Водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в опору моста.



— Авария произошла в 00:35 около населённого пункта Шалаево. Мужчина, сидевший за рулём машины, госпитализирован, — сообщили в упрдор «Холмогоры».



Вчера в Ярославле снова отличилось печально известное всем такси. Машина всмятку, очевидцы — в шоке.