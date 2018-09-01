«Защитим вымирающий вид ботаников»: ради чего перекрыли центр Ярославля
1 сентября 2018 17:25
1 340 0
Центральные улицы Ярославля перекрыли из-за парада студентов. Сейчас митинг дошёл до Советской площади. Машины разворачивают гаишники.
— Защитим вымирающий вид ботаников!
— Сдавай сессию без хвостов!
С такими лозунгами пришли студенты на свой парад. Здесь все — и медики, и военные курсанты.
Ещё ряд улиц в центре Ярославля сейчас перекрыт из-за футбольных фанатов. А на Первомайском бульваре толпы людей раскупают детское пиво и кукурузу на углях в уличном маркете местной еды.
Фото: Ольга Прохорова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru