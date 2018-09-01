Известная ведущая пробежит три километра.

На старт ярославского этапа полумарафона «Бегом по Золотому кольцу» выйдут 7 тысяч человек. Стало известно, что кроме профессионалов и любителей бега в Ярославль приедет известная телеведущая Тина Канделаки, двукратный призёр олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкина и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Елена Замолодчикова.



- Очень радует, что любительский бег с каждым годом становится все популярнее в нашей стране, - рассказала Елена Замолодчикова. - И, если раньше законодателем моды в любительском спорте была Москва, то в последние годы регионы – и Ярославль здесь стоит в особом статусе – устраивают все больше грандиозных мероприятий с огромным количеством участников и зрителей. Для меня было шоком узнать о 7 тысячах участников пятого Ярославского полумарафона и более 15 тысячах зрителей. Далеко не все соревнования по профессиональному спорту собирают такую огромную аудиторию.



Чемпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкина пробежит в месте с детьми и будет задавать темп маленьким спортсменам. Так же она проведёт разминку перед стартами на 10 и 21,1 километров. Хэдлайнер полумарафона Тина Канделаки пробежит вместе с ярославцами дистанцию три километра.



Как правильно подготовиться в бегу и полное расписание стартов.

