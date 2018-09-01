Папа на заборе: как ярославские родители водили первоклашек на линейку. И страшно переживали!
Зевающие первоклашки, букеты, новенькие ранцы и, конечно, белые банты! В Ярославле решили не ждать понедельника и отметить 1 сентября по календарю. Поэтому школяры пошли на линейку в субботу. А вместе с ними — родители. И неизвестно ещё, для кого этот день более волнительный — для малышей, которым предстоит сесть за парту, или для их родителей.
— Все проблемы решаются, если про них рассказать. Они тогда сразу становятся проще. Ты мне все рассказывай, ладно? — напутствовал сына один из пап.
— Ага! — тряхнул головой первоклашка и решительно пошёл на линейку.
Как прошли линейки в ярославских школах, смотрите в нашем фоторепортаже: