Так лучше видно!

Зевающие первоклашки, букеты, новенькие ранцы и, конечно, белые банты! В Ярославле решили не ждать понедельника и отметить 1 сентября по календарю. Поэтому школяры пошли на линейку в субботу. А вместе с ними — родители. И неизвестно ещё, для кого этот день более волнительный — для малышей, которым предстоит сесть за парту, или для их родителей.

— Все проблемы решаются, если про них рассказать. Они тогда сразу становятся проще. Ты мне все рассказывай, ладно? — напутствовал сына один из пап.

— Ага! — тряхнул головой первоклашка и решительно пошёл на линейку.

Как прошли линейки в ярославских школах, смотрите в нашем фоторепортаже:

Если крепко держать маму за руку, то совсем и не страшно

Добро пожаловать!

Не виделись целое лето!

Папа укутал дочку в свой пиджак. И это так мило!

Малышня выходит на линейку

Мамы растрогались...

Такие маленькие — а ведь так быстро вырастут!

Не всем хватило места перед школой. родители повисли на заборе

Букет любимой учительнице

Начинается что-то новенькое!