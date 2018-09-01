Вчера в пять часов вечера в Ярославле случился пожар — загорелась квартира в доме 27 по улице Нефтяников.
Пожары был трудный — полыхала одна квартире, но жар и дым пошёл в соседнюю. На место приехали сразу шесть пожарных машин.
— На месте работали 23 человека, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Минут за сорок огонь потушили. Но две семьи остались без крыши над головой — сгорели вещи в одной квартире и полностью закопчена соседняя «двушка».
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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