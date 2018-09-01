Огонь тушили 23 человека

Вчера в пять часов вечера в Ярославле случился пожар — загорелась квартира в доме 27 по улице Нефтяников.



Пожары был трудный — полыхала одна квартире, но жар и дым пошёл в соседнюю. На место приехали сразу шесть пожарных машин.



— На месте работали 23 человека, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.



Минут за сорок огонь потушили. Но две семьи остались без крыши над головой — сгорели вещи в одной квартире и полностью закопчена соседняя «двушка».

