Спасатели успокоили мальчика

Жительница Ярославля вышла в подъезд и случайно захлопнула дверь в квартиру. Женщина не на шутку перепугалась — снаружи дверь было не открыть, а внутри остался маленький ребёнок и оставленный на плите чайник. Женщина быстро вызвала спасателей.



Приехавшие спасатели Центра гражданской защиты легко забрались по лестнице на балкон второго этажа, но балконная дверь никак не хотела поддаваться. Через несколько минут войны с замком решили лезть в окно.

— Пришлось самому компактному из смены пролезать в открытое для проветривания окно, — рассказали в Центре гражданской защиты. — Зайдя в квартиру, спасатели выключили кипящий чайник, успокоили малыша и открыли дверь родным.



Недавно спасателям пришлось из горы хлама вытаскивать дедушку, но он был этому не рад.

