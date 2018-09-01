В Ярославле уже прошло несколько митингов против повышения пенсионной реформы

В Ярославле не утихает протест против повышения пенсионного возраста. Во вторник, 4 сентября, в парке Мира пройдёт митинг, где горожане выразят властям своё недовольство этой реформой.



— В прошлый раз нас было две тысячи человек, а в этот раз нас должно быть в разы больше, — приглашает на митинг горожан координатор ярославского отделения «Левого фронта» Светлана Апполонова. — Ярославль умеет протестовать и выбирать тех, кто будет защищать народные интересы.



Городские власти согласовали митинг. Правда, не без проблем.



— Мы подали уведомление в понедельник на прошлой неделе, — рассказал председатель ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв. — Удалось получить разрешение лишь вчера за десять минут до закрытия мэрии. Ещё бы чуть-чуть — и митинг бы был несанкционированным.



Акции протеста против повышения пенсионного возраста в Ярославле уже проходили. И даже обращение президента России, в котором он говорил о смягчении повышения пенсионного возраста, не потушило накал.



— Проблема протеста в основном в том, что проигнорировали обсуждение реформы с народом, бездумно и даже оскорбительно внесли её без какого либо анализа и понятной аргументации в дни футбольного триумфа, — считает член Совета Федерации от Ярославской области. — Министры, видимо, не понимают настроение региональной России, не той, что мы видим на телеэкранах, где все растёт не по дням, а по часам.



Социологи выяснили, что протест в Ярославле растёт не только против пенсионной реформы и по другим темам. Они рассказали из-за чего это происходит и кого люди в этом винят.

