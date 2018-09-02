Лето продолжается!

Лето решило задержаться в Ярославле. По крайней мере, на неделю точно. Синоптики рассказали, что в ближайшие семь дней в городе и области будет тепло и солнечно. С понедельника по четверг температура воздуха будет держаться на отметке +22... +25 градусов. Дождей не обещают. В пятницу обещают до +24 градусов, облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь. На следующие выходные обязательно выбирайтесь на природу: погода побалует нас жарким солнцем.



— Воздух прогреется до +24. Осадков не ожидается, — рассказали специалисты центра «Фобос».



Кстати, вы уже знаете прогноз на весь сентябрь? Его можно почитать здесь.