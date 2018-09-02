На календаре — осень, за окном — лето: какая погода ждёт ярославцев на следующей неделе
2 сентября 2018 21:07
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Лето решило задержаться в Ярославле. По крайней мере, на неделю точно. Синоптики рассказали, что в ближайшие семь дней в городе и области будет тепло и солнечно. С понедельника по четверг температура воздуха будет держаться на отметке +22... +25 градусов. Дождей не обещают. В пятницу обещают до +24 градусов, облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь. На следующие выходные обязательно выбирайтесь на природу: погода побалует нас жарким солнцем.
— Воздух прогреется до +24. Осадков не ожидается, — рассказали специалисты центра «Фобос».
Кстати, вы уже знаете прогноз на весь сентябрь? Его можно почитать здесь.
Фото: Александра Савельева
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