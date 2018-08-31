Елена Новик уже имеет опыт работы в мэрии Ярославля

В мэрии Ярославля на работу вышел новый сотрудник — заместитель мэра города по социальной политике. Ранее это место занимал Иван Лилеев, но несколько месяцев назад уволился. Теперь на этой должности работает Елена Новик.



— К своим рабочим обязанностям Елена Новик приступила с сегодняшнего дня, — рассказали в мэрии Ярославля.



До ноября 2016 года Елена Новик уже работала заместителем мэра Ярославля. Потом Слепцов её перевёл на место главы администрации Кировского и Ленинского района. После она ещё работала в областной избирательной комиссии.



Сегодня Елена Новик уже приняла участие в общегородской планёрке, где мэр Ярославля разошёлся с силовиками в вопросе запрета парковки в центре города.

