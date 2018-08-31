На линейку пустят всех

Завтра на торжественную линейку к ученикам 43-й школы придёт губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Родители перепугались: а вдруг из-за этого их не пустят на территорию школы. В департаменте образования заверили: переживать не из-за чего.



— Торжественная линейка с губернатором будет только для первоклашек и старшеклассников. А все остальные ребята придут на линейку в другое время — чуть позже. Сделано это для того, чтобы все желающие — и мамы, и папы, и бабушки с дедушками, смогли поместиться на территории школы. За забором никто стоять не будет, — рассказали нам в департаменте образования Ярославской области.



А вот на машине в центр Ярославля в выходные лучше не приезжать — будут перекрыты дороги.

