Тысячи бутылок изъяли и уничтожили

Судебные приставы передали на уничтожение несколько тысяч бутылок алкоголя известных марок. Больше 5000 тонн водки и коньяка забрали из квартиры жителя Ярославской области. Мужчина уверял, что это припасы для звёзд из Армении, которые вот-вот нагрянут к нему в гости.



— Документов на алкоголь у мужчины не было, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Он уверял, что купил это всё в Москве и не думал, что ему понадобятся сертификаты. Вся спиртосодержащая продукция не отвечала требованиям стандартов и гигиеническим нормативам.



Суд привлёк мужчину к административной ответственности, весь алкоголь приставы конфисковали и передали на уничтожение.



Недавно специалисты выяснили, как ярославцы относятся к алкоголю. Оказалось, что каждый десятый житель города считает алкоголь полезным.

