Погода поменяется уже в ближайшие часы

Синоптики сообщили, что в Ярославле сегодня должна резко поменяться погода. Это может произойти уже в ближайшие часы.



— Ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — При грозе ожидается усиление ветра порывами 15–18 м/с.



Спасатели предупредили, что из-за непогоды могут случиться чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением низменных участков местности, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, техногенных пожаров, обрывом линий электропередач, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, засором ливневых стоков и дренажных систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.



Но в выходные погода должна быть хорошей. Об этом сегодня утром сообщили на общегородской планёрке мэру города Ярославля Владимиру Слепцову, который переживает за школьные линейки 1 сентября и полумарафон «Бегом по Золотому кольцу» 2 сентября.



— В субботу и воскресенье в Ярославле будет тепло и солнечно, — доложили профильные службы главе города. — Осадки возможны лишь по ночам.



А ещё сегодня мэр Ярославля разошёлся во мнениях с силовиками. Возник спор по поводу запрета остановки и стоянки транспорта в центре города.

