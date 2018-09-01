Стрелка, церкви, музей-заповедник — таким ведь маршрутом водите друзей, приехавших из другого города? Побродили, посмотрели, как древний город устремляется в будущее — и все? Но! Город не только устремляется, он живёт здесь и сейчас, он меняется каждую минуту и наполняется чем-то новым, необычным. и поэтому мы решили дать альтернативную карту туриста. Для тех, кто любит нестандартные экскурсии и хочет прочувствовать дух города — не с открыток и реклам, а озорного, живого, молодого. Побродив по нашему мини-путеводителю, точно сделает много классных селфи!

Границы зоны Юнеско

Карты исторического центра города вмонтировали в тротуары

В прошлом году в Ярославле решили обозначить границы зоны Юнеско. Теперь каждый может точно знать, что ступает в охраняемую зону благодаря специальным табличкам с надписями «Исторический центр города Ярославля» на русском и английском языках. Их вмонтировали в тротуары. Первая такая табличка появилась в Ярославле на верхнем ярусе Волжской набрежной рядом со зданием управления северной железной дороги. Если внимательно смотреть под ноги, то в самом центре города можно увидеть несколько таких больших табличек с картой исторического центра города.



Бронзовая карта

Свиток с картой исторического центра Ярославля

Исторический центр Ярославля увековечили в бронзовой карте-свитке. Посмотреть на неё можно на Советской площади справа от храма Ильи Пророка. На карте-памятнике после опроса ярославцев решили запечатлеть современный облик города, теперь там можно увидеть центр Ярославля 2017 года.





Бинокли на набережной

Первый бинокль установили на Стрелке

Хотите увидеть красоты города своими глазами, тогда отправляйтесь на Волжскую набережную. Здесь в историческом для города месте — на Стрелке установлен большой бинокль. В него в деталях видно памятник 1000-летию Ярославля и архитектурный ансамбль Коровники. Ещё один бинокль установили этим летом возле беседки.

Второй бинокль установили недалеко от беседки

Нулевой километр



Поскольку Ярославль — столица Золотого кольца, то в 2013 году на улице Революционной решили установить памятный знак «Нулевой километр Золотого кольца». На чёрном чугунном столбе, который установили на гранитное основание, закреплены таблички, направленные на города «Золотого кольца», с указанием названий городов и расстоянием до них.

Таблички указывают направление города и расстояние до него

«Ничего не произошло»



Напротив знака «Нулевой километр» на белом здании на улице Революционная висит солидная мраморная табличка, которая при рассмотрении оказывается совсем не обычной. Повесил ей ярославский предприниматель и краевед Ян Левин. На белом мраморе золотыми буквами написано «На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло».

Солидная табличка с шутливым содержанием

— Почтенная седая дата внушает читающему уважение. Она лишний раз дает понять, что город с историей, а не абы там что. От дня, упоминаемого в табличке, веет свежестью и летом. Под воздействием прочитанного, человек еще более четко ощущает свое место во времени и пространстве, именно здесь, именно сейчас. Наконец, солидный мрамор, позолота и бронзировка лишний раз подчеркивают серьезность памятной плиты, давая понять, что это не какая-то очередная мутная инсталляция от непонятных креативщиков, которая простоит один сезон, а вещь на века. Ярославль получил очередную уличную деталь, на которую в любое время дня и ночи могут посмотреть все желающие. Надеюсь, гостям города будет хоть на толику, но приятней и интересней находиться в Ярославле, ну а сами ярославцы будут чуть чаще улыбаться.



Аллея космонавтов

На аллее сейчас 11 отпечатков ладоней космонавтов

Ярославль — родина первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. В честь 50-летия полёта Чайки возле планетария открыли «Аллею космонавтов». Сейчас на ней 11 отпечатков рук известных ярославских лётчиков-космонавтов.



В одной из звёзд есть отпечаток ладони Валентины Терешковой

Дать пять быку, погладить котика и присесть к одинокой женщине



Многие кафе и магазины, чтобы привлечь посетителей, устанавливают возле своих заведений красивые фигуры, к которым потом выстраиваются очереди туристов, чтобы сфотографироваться.

Одной из первых таких фигур в городе была одинокая женщина на скамеечке возле кафе на улице Трефолева. Кафе закрылось, а женщина продолжает круглый год сидеть в ожидании.

Одинокая женщина до сих пор ждёт, кто к ней подсядет

Бронзовый котик, трущийся об решётку, появился несколько лет назад возле бара на Депутатской улице. Затем бар переехал, а спустя время вернулся на прежнее место, чему, кажется, котик очень обрадовался.

Так похож на настоящего, что хочется его погладить

Ещё один маленький зверёк есть возле магазина на улице Большая Октябрьская. Выдра держит в лапках монетку.



Выдра сжимает в лапках монетку

Большого быка, который ещё и как бы даёт пять поставили возле мясного ресторана на улице Нахимсона. Фото с огромной скульптурой сразу появились на страницах в соцсетях многих ярославцев.



Большой бык встречает посетителей ресторана

Яркое пятно на улице Свободы — красная туфля-машина. Туфелька явно не с ножки Золушки — в неё можно залезть и сфотографироваться.

Красная туфелька припарковалась на тротуаре

Наш город очень любят киношники. Трагикомедия «Афоня», снятая в Ярославле, была лидером проката в 1975 году, фильм посмотрели больше 62-х миллионов зрителей. Памятник самому известному в России сантехнику установили возле пивной в Революционном проезде.



Памятник Афоне установили возле пивной

Один из последних и необычных памятников в Ярославле — памятник потерянному кошельку. Бумажник, очень похожий на настоящий, лежит на улице Собинова.