На мусорной свалке Елена была в шикарном красном платье

Ярославна Елена Летучая рассказала, когда Первый канал покажет фильм «Без мусора в голове».



Чтобы отснять материал для своего фильма, известная телеведущая специально приезжала на ярославский мусорный полигон «Скоково».



- Фильм покажут 15 и 22 сентября, - рассказала Елена.



Картина «Без мусора в голове» посвящена проблемам обращения с отходами в России.



— Мы не привязываемся к какому-то конкретному полигону или региону, потому что сегодня эта проблема стоит остро везде, — уточнила телеведущая Елена Летучая. — В фильме мы будем много говорить о раздельном сборе мусора. Наша задача — донести до людей мысль о том, что если с мусором и дальше ничего не делать, а только складировать, то вся наша планета в итоге превратится в один большой полигон с отходами. Во второй серии фильма мы покажем технологии, которые сегодня существуют в мире и позволяют экологично перерабатывать мусор. И эти технологии уже сейчас адаптируются и в нашей стране, разрабатываются программы по их внедрению.



Интересно, что на «Скоково» Елена приехала в роскошном красном платье. Для своего аккаунта в Instagram она сделала завораживающий снимок, где стоит на вершине мусорной свалки. Ведущая отметила в подписи под фотографией, что переживала за свой наряд, ведь его могли испортить чайки.

