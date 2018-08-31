Долгожданная дочь родилась в семье из Углича

30 августа стало особенным днём для ярославского перинатального центра — здесь с момента открытия появился на свет 30-тысячный ребёнок. Малышка весом 3 килограмма 600 граммов и ростом 52 сантиметра родилась вчера в 9:37. Долгожданная дочь появилась у Ирины и Андрея Васильевых из Углича.

В семье есть старший ребёнок

— У нас уже есть старшая дочка, ей 15 лет, и мы долго шли к этому моменту — рождению второго ребенка, — сказала Ирина Васильева. — В перинатальный центр я попала по направлению, проходила здесь обследование. Спасибо всему персоналу за их работу. Для родителей новость о том, что их дочь стала юбилейной, была неожиданной.





Семью с этим событием приехали поздравить заместитель председателя правительства области Игорь Селезнев, директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев и руководитель медучреждения Сергей Кирдянов. Маме подарили цветы, сертификат, подтверждающий, что её дочь — 30-тысячный ребёнок, и большого мягкого белого медведя.

Маме подарили цветы и большого мягкого медведя

Перинатальный центр открылся в июле 2011 года. С этого времени врачи центра помогли многим мамам и детям, в том числе родившимся совсем крохотными: пять историй о спасении детей, родившихся недоношенными.

