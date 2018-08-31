В магазине никого не было, когда произошёл пожар

Сегодня около полуночи в Ярославле случился пожар в продуктовом магазине в районе фабрики «Красный Перевал». Огонь вспыхнул внутри, когда торговая точка была закрыта. Опасность была ещё и в том, что мини-маркет находится на первом этаже в жилом доме.



— К нам поступило сообщение о возгорании, и к месту ЧП тут же выехали две бригады личного состава из 18-й пожарно-спасательной части, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В половину второго ночи пожар был полностью потушен.



К счастью, ночью в магазине никого не было, а до квартир дома огонь добраться не успел — обошлось без пострадавших. В магазине выгорела проводка, испорчены мебель и продукты, закопчены стены и потолок. Точную причину пожара сейчас устанавливают специалисты.



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