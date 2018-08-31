«Бросил машину и потащил свою тушку»: ярославец оставил своё авто посреди дороги
31 августа 2018 07:55
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Пешеходы возмущены: опять водители их за людей не считают! Владелец этой машины бросил свою «ласточку» прямо посреди пешеходного перехода в центре Ярославля.
— Пешеходы никто, и звать их никак! Бросил свою машину на пешеходном переходе и потащил свою тушку в соседнее здание. Это перекресток улицы Пушкина и улицы Собинова. Прямо посреди белого дня! Страна должна знать своих героев, — пожаловался Олег, разгневанный читатель 76.ru.
Машина долгое время стояла не по правилам, преграждая путь всем пешеходам.
Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как надо поступать с такими наглыми водителями.
Фото: читатель 76.ru
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