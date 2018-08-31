Оставил так машину посреди бела дня

Пешеходы возмущены: опять водители их за людей не считают! Владелец этой машины бросил свою «ласточку» прямо посреди пешеходного перехода в центре Ярославля.



— Пешеходы никто, и звать их никак! Бросил свою машину на пешеходном переходе и потащил свою тушку в соседнее здание. Это перекресток улицы Пушкина и улицы Собинова. Прямо посреди белого дня! Страна должна знать своих героев, — пожаловался Олег, разгневанный читатель 76.ru.



Машина долгое время стояла не по правилам, преграждая путь всем пешеходам.



Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как надо поступать с такими наглыми водителями.

