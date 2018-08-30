Наталья работала воспитателем в детском саду

Две девочки из посёлка Ишня Ростовского района остались без мамы. Она умерла такой ужасной и такой нелепой смертью: женщина упала в канализационный люк и захлебнулась. Наталья Алеева провалилась туда поздно вечером 9 апреля. Женщина провожала подруг домой. Она обходила огромную лужу, запнулась и упала вниз. Женщина работала воспитателем в детском саду. Её коллеги сообщили, что Наталью любили все, особенно дети. Им так и не сказали, что Наталья к ним больше не придёт. У женщины остались две дочки, младшей всего девять лет.



Старшая дочь Натальи Фируза подала в суд на коммунальщиков. Ведь люк был открытым.



— Было возбуждено уголовное дело. Остался месяц на его рассмотрение. После этого будут ответы. Администрация нам никак не помогала. Даже люк толком не закрыт до сих пор. Сейчас дыру завалили досками и шинами. Вчера там была и всё видела. Люди до сих пор несут цветы, — рассказала дочка погибшей женщины Фируза.



Сразу после этой трагедии мы связывались с теми, кто отвечает за этот люк. Нас уверяли, что он сразу же был закрыт.



— Эта канализация закрыта. Мы поставили новую крышку сразу после происшествия, — рассказал заместитель директора по производству «Южного водоканала» Владимир Соколов.



Уже совсем скоро будут известны результаты судебных разбирательств. Следите за нашими публикациями.

