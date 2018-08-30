Мальчик плакал после нападения носухи

Маленький ребёнок пострадал после посещение контактного зоопарка. На него напала носуха. Маленький мальчик пришёл посмотреть на животных в зоопарк в торговом центре «Вернисаж». По словам родителей, он зашёл в клетку с носухой вместе с братом, мамой, фотографом и инструктором.



— Сотрудник поймал носуху за хвост, закинул её в клетку. Сын прижался спиной к клетке, а носуха исцарапала ему лицо, — пожаловался отец мальчика.



Свои слова он подтверждает фотографией, на которой всё лицо ребёнка исполосовано когтями животного.



Мы связались с работниками зоопарка, чтобы узнать, что произошло и почему животное повело себя так дико.



— В вольер посетители входят только с инструктором. Мы всех посетителей предупреждаем, что носуха — очень активное животное, она залезает на плечи, может схватить личные вещи и что у неё длинные когти, она случайно может поцарапать. Если родители ведут в клетку своих детей, они автоматически берут ответственность на себя, — поясняет администратор контактного зоопарка в «Вернисаже» Арина.



Арина говорит: родителей и детей предупредили, что ненужно делать резких движений. Но поскольку ребёнок был маленький, он повёл себя очень активно.



— Ребёнок проявил интерес, и получилось так, что носуха повела себя таким образом. Мы сразу же осмотрели ребёнка, оказали первую медицинскую помощь, предоставили все документы, что с животным всё в порядке. У родителей никаких претензий не было. Они пошли смотреть других животных. Мальчик сначала поплакал, но быстро успокоился. Его отвлекли другие животные, — рассказала Арина.



По словам работников зоопарка, после царапин от носухи шрамов остаться не должно.



Носуха — представитель семейства енотовых. Носухи превосходно одомашниваются, как и еноты. Эти зверьки более разумны, чем кошки с собаками. С носухами нужно находить общий язык, они чувствительны и эмоциональны.

