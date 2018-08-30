В Яндекс.Лицей берут не всех, но попробовать поступить может любой ученик 8 и 9 классов

В Ярославле начался первый набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми возможностями.



- Кто-то, возможно, захочет стать разработчиком и создавать игры или веб-приложения, - рассказала директор Яндекс.Лицея Марина Суслова. - А тем, кто мечтает пойти в науку, умение программировать пригодится, например, для обработки результатов экспериментов.



Учебная программа здесь рассчитана на два года. На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике.

Проект Яндекс.Лицей появился в 2016 году, и с каждый годом его масштабы растут. Начали с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, где этой весной был первый выпуск, а сегодня открыли набор уже в 58 городах. Лицей работает на 131 площадке почти в половине регионов России, а также в Казахстане.



Набор в лицей — конкурсный. Заявки принимают от учеников 8 и 9 классов. Независимо от возраста, ребята занимаются по общей программе в течение двух лет.



- Для поступления нужно до 9 сентября заполнить анкету на нашем сайте и пройти онлайн-тестирование, - объяснили в лицее. - Те, кто справится, получат приглашение на собеседование.

В Ярославле Яндекс.Лицей работает на базе центра детско-юношеского технического творчества и ЯрГУ имени Демидова. Занятия будут проходить дважды в неделю после 15 часов, поэтому их легко совмещать со школой. Учебный год начнётся в первых числах октября. Уроки будут вести местные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.

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