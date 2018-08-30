Так болельщиков просят поддержать команду

В воскресенье, 2 сентября, в Ярославле стартует новый хоккейный сезон. В 17:30 в «Арене-2000» «железнодорожники» сразятся с омским «Авангардом».



Ярославский хоккейный клуб просит болельщиков поддержать команду и прийти на матч в красной одежде и с атрибутикой «Локомотива».

- Приходите на трибуны в атрибутике «Локомотива», красной одежде, с клубными шарфами и флагами, - сказали в клубе. - Чем больше будет красного цвета, тем лучше!

Традиционно для болельщиков на первом матче будет ждать сюрприз. Кстати, билеты уже можно купить в кассах «Арены-2000» или онлайн. Стоят они от 550 до 850 рублей.

Недавно в «Локомотиве» заявили, что в Ярославле появится новый музей и не простой, а хоккейный.

