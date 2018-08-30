Погода ухудшится на сутки

В ближайшее пару часов в Ярославле ждут сильное ухудшение погоды. В МЧС предупреждают, что на город движется сильная гроза.



— По данным Ярославского Центра гидрометеослужбы, с 30 августа до 18 часов 31 августа по Ярославлю и Ярославской области ожидаются гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.



Предупреждают о ухудшении погоды и метеорологи-любители.



— В ближайшие два часа в Ярославской области ожидаются грозы, конвективные шквалы до 18–23 метров в секунду, — рассказали метеорологи. — Возможно выпадение крупного града до 2–4 сантиметров. Также существует слабый риск формирования торнадо.

К выходным погода исправится, город снова согреет солнце. Если соберетесь выбраться в центр Ярославля, посмотрите, не окажутся ли дороги на вашем маршруте перекрыты. 1 и 2 сентября проехать через центр будет затруднительно, мы составили интерактивную карту перекрытых дорог.

