Иосиф Кобзон приехал в наш город в качестве депутата Госдумы

Сегодня на 81-году жизни скончался Иосиф Кобзон - знаменитый советский и российский певец. И сегодня мы вспоминаем самые яркие визиты исполнителя в Ярославль.

В 2013 году в Ярославле проходило выездное заседание комитета Госдумы РФ по культуре под председательством Сергея Говорухина. И под окнами заседавших устроили пикет - требовали запретить точечную застройку в историческом центре города. Борцы за сохранение культурного наследия выступили против строительства колокольни 67-метровой Успенского собора на Стрелке и гостиницы на набережной.



- Это нарушение регламента. Старая колокольная была высотой 55,3 м. Новая колокольня превысит утраченную на 12,2 м, то есть на высоту четырехэтажного дома. Это доминанта города, которая формирует панораму, – протестовала тогда градозащитница Ольга Мазанова.



В тот момент, когда люди скандировали «Руки прочь от культурного наследия!», из подъехавшей машины вышел Иосиф Кобзон - он приехал на заседание в качестве депутата Госдумы.



- Товарищ Кобзон! Мы сегодня проводим пикет в защиту культурного наследия! - крикнул глава местного отделения КПРФ Александр Воробьев.



- Правильно делает! – ответил Иосиф Давыдович. – Я могу постоять рядом с вами.



И подошёл к протестующим.



- К огромному сожалению, стонем, кричим с потянутой рукой. И неважно, кто здесь присутствует – коммунисты, справедливороссы или единороссы. Мы не политизируем. Любовь к России – без политики. Знаете, карикатура была – на трибуне стоит наш главный с протянутыми руками, а внизу толпа народу. И он им говорит: «Я им всё обещаю, обещаю, а им всё мало, мало…». Вот так. А нам даже не обещают.



Сам же пообещал – предоставить градозащитникам слово на заседании. И обещание сдержал – Ольга Мазанова выступила.



Прошло пять лет с того разговора – колокольню около Успенского собора строить не стали. Новая гостиница пока тоже не появилась.



Еще один сюрприз для ярославцев Кобзон устроил через три года. В 2016 году на праздновании дня города он вдруг вместе с Валентиной Терешковой появился на сцене и спел для зрителей. И.о. мэра Алексей Малютин рассказал тогда, что певец выступил абсолютно бесплатно.

Пел Иосиф Кобзон и о Ярославле. Точнее - о ярославской сторонке. Послушайте эту песню: