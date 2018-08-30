Водитель не заметил пешехода

В Рыбинске водитель автобуса ПАЗ не заметил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Зои Космодемьянской 29 августа в 15:45.



— Женщина получила травмы, ее госпитализировали, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В Ярославле пенсионер на «десятке» сбил девочку. Подросток переходил дорогу по регулируемому переходу.

