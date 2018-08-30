Если билетов будет продано мало, вас пересадят на рейсы в Москву

Из Ярославля прямиком в Арабские Эмираты. Туроператор «Пегас» начал продавать путёвки в жаркую арабскую страну с вылетом из Ярославля. Перевозить туристов должна авиакомпания Pegas Fly. Об этом объявило одно из местных турагентств.



— Действительно, вылеты назначены на конец октября — начало ноября. Путёвка на человека в «трёшку» в эмират Шарджа будет стоить от 40 тысяч рублей, — рассказала нам менеджер турагентства Александра. — Рейсы уже утверждены.

Из Москвы летать выгоднее

Мы, зная о том, с каким треском провалились се задумки о полётах за границу из Ярославля, спросили: а что будет, если, кроме нас, билеты купят ещё десять человек?



— Скорее всего, вас пересадят на рейсы из Москвы, — ответили нам в турагентстве.



— А хороший ли спрос на эти путёвки? — спросили мы.



— Не очень. Всё-таки с вылетом из Москвы получается гораздо дешевле. Плюс выбор отелей больше, потому что разные туроператоры, а тут только один, — сказали нам в турагентстве.



Мы позвонили директору ярославского аэропорта, чтобы уточнить, полетим ли мы в ноябре в Арабские Эмираты.



— Я очень сильно сомневаюсь. Только приехал с совещания в «Росавиации». Нам ещё нужно сделать очень многое, чтобы эти рейсы разрешили. То, что начали продавать путёвки, я знаю. Это просто проверка рынка, они смотрят, будет спрос или нет. Моя позиция такая: пока не будет всех соглашений, всех согласований, мы не сможем запустить эти рейсы, — рассказал директор Туношны Анатолий Козлов.



Напомним, до этого нам уже обещали, что мы будем летать из Ярославля в Турцию, Грецию и Испанию.