В Ярославле активисты волонтёрского объединения «Неравнодушная молодёжь» решили избавить город от свалок. Они объявили об акции «Сделаем!2018», в которой общество, власть, СМИ и бизнес объединятся в одну команду и наведут порядок.



Неравнодушная молодёжь разгребает свалки своими руками и привлекает других

— Любой человек может включиться в акцию простым действием — отметить свалку на карте, — рассказал координатор акции «Сделаем!2018» в Ярославской области Вадим Гурьянов. — Увидел свалки в лесу, на берегу, в воде, в поле — сфотографируй и отметь на карте.



Чтобы правильно отметить свалку, нужно скачать приложение Trash Out (скачать бесплатно). Если рядом со свалкой нет интернета, то можно предварительно сделать фото и занести место через сайт ecofront.ru.



После того, как люди находят свалки, отмечают их и передают информацию нам, мы ищем человека, который сможет убрать её вместе со своими друзьями, — добавил Гурьянов. — Мы сами им помогаем. К участию мы зовём и учебные заведения — чем больше народу выйдет убрать свалки, тем лучше.



Если у кого-то есть желание присоединиться к волонтёрам и поразгребать завалы в своём городе, то нужно зайти на сайт sdelaem2018.ru и заполнить анкету.



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