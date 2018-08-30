Белок поселят в Заволжском районе в следующем году

Можно теперь будет почувствовать себя как в кино, когда в парке главные герои кормят белочек. Животных решили поселить в одном из парков Ярославля — около ДК «Энергетик».



— Мы решили оживить эту территорию. Здесь уже установили детские городки и площадки, но нет безопасного покрытия, лавочек мало, да и покрытие на дорожках не очень удобно для ходьбы, — рассказал депутат муниципалитета города Ярославля Алексей Чернобровкин.

До 9 сентября в парке должны установить освещение, а за дорожки возьмутся уже в следующем году. После всех работ здесь поселят белок, а на деревьях для них повесят кормушки.

Весной 15 белок поселили в парке Рыбинска. Выпускать зверят на новое место жительства приезжал известный путешественник Фёдор Конюхов.

