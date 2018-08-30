Только под страхом уголовного дела ярославец выплатил алименты своему сыну
30 августа 2018 07:26
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Как могли, пытались стрясти с мужчины алименты ярославские судебные приставы. Ничего не помогало пробудить его совесть. Собственному ребёнку ярославец упорно отказывался платить деньги. Бегал от долгов полгода. И приставы пошли на крайнюю меру — возбудили уголовное дело.
— Только после этого осознав серьезность своего положения, нерадивый отец прямо перед судебным заседанием погасил крупную задолженность перед собственным сыном, — рассказали в ярославской службе судебных приставов.
Ещё действеннее работает другая мера — люди быстро выплачивают долги, когда не могут улететь в отпуск на море.
Фото: УФССП по Ярославской области
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