Гордимся спортсменками!

Баскетбольный клуб «Юнибаскет» провел ежегодный всероссийский турнир «Кубок Нового сезона». Впервые участниками проекта стали команды мастеров, представляющие женскую Суперлигу. Под стать командам были сформированы судейская и организаторская бригады, в которые вошли представители Российской Федерации баскетбола из Воронежа, Калуги, Кинешмы, Костромы и Ярославля.

Четыре клуба из Ногинска, Иваново, Вологды и Костромы в течение трех дней играли по круговой системе. В решающем матче сошлись ивановское «Динамо-Энергия» и ногинский «Спартак-2». На протяжении всей встречи шла интересная и равная борьба, в которой чуть сильнее оказались подмосковные баскетболистки — 58:52. Бронзовым призером турнира стал костромской КБК.

— Нынешней осенью «Юнибаскету» исполняется 10 лет, — говорит директор «Кубка Нового сезона» Антон Подоксик. — Очень символично, что именно в юбилейный год наш клуб вышел на новый уровень, доказав, что Ярославль способен проводить профессиональные соревнования по баскетболу не только для мужских, но и для женских клубов. Говорю большое спасибо участникам, коллегам и, конечно же, партнерам из «Костромского баскетбольного клуба», без слаженной работы которых наше мероприятие никогда бы не получилось таким ярким.



По итогам турнира Оргкомитет определил лучших игроков в каждой из команд: Ульяна Травина («Спартак-2»), Екатерина Кузнецова («Динамо-Энергия»), Ирина Егорычева (КБК), Алина Петрушина («Вологжанка»).



Памятные подарки были вручены тренерам команд-участниц: Екатерине Зенкиной, Вадиму Иванову, Григорию Меньшикову и Евгению Соловьеву.



Кубок Нового сезона прошел по новым Правилам баскетбола, которые официально вступят в силу 1 октября.

